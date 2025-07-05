Kahramanmaraş’ta yaşanan ahır yangınında 1 kişi dumandan etkilenirken, 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Gedemen Mahallesinde bulunan bir ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen ahır kullanılamaz hale gelirken 30 küçükbaş hayvanın telef olduğu ve hayvanlarını kurtarmak isteyen bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.