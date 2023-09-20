81 İl Müdürlüğünün Koordinasyonunda Üniversiteler, Akademisyenler Sivil Toplum Kuruluşları Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Katılımıyla 22 Eylül 2023’e Kadar Devam Edecek Olan Çalıştaylarda “Aile, Eşitlik Ve Adalet”, “Aile, Sosyal Kalkınma Ve Refah”, “Aile, Hayat Boyu Gelişim Ve Öğrenme”, “Aile, Çevre Ve İklim”, “Aile, Teknoloji Ve Dijitalleşme”, “Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” Konuları Ele Alınıyor.

Burada Bir Konuşma Yapan Ksü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan Toplumlarda Aileye Verilen Öneme Dikkat Çekti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Aile Kavramını Önemsediklerini Söyleyerek Şehrin Birçok Paydaşıyla Bu Noktada Birçok Konuyu Ele Alacaklarını Söyledi.