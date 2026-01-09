AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları öncülüğünde, partiye yeni katılan gençlere yönelik rozet takdim töreni düzenlendi. Teşkilat binasında gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Gülbahar Öztürk ile AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin de katılarak gençlerle bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, gençlerin siyasete katılımının önemi vurgulanırken, AK Parti Gençlik Kolları’nın Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da dinamizmini her geçen gün artırdığı ifade edildi.

Konuşmalarda, gençlerin enerjisi, vizyonu ve heyecanının teşkilat çalışmalarına büyük katkı sunduğu belirtilerek, “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine giden yolda gençlerle birlikte yürüneceği mesajı verildi.

Programın sonunda AK Parti Gençlik Kolları’na yeni katılan gençlerin rozetleri tek tek takdim edildi. Coşkulu anların yaşandığı tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen bu program, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları’nın gençlere verdiği önemi ve teşkilat içindeki birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.