Programda hem gazetecilerin emeklerine dikkat çekildi hem de tarım, kuraklık ve barajlardaki kirlilik gibi önemli konular ele alındı. Başkan Çetinkaya, yaptığı konuşmada basının toplum için üstlendiği hayati role vurgu yaparak şunları söyledi:

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, halkımızın haber alma özgürlüğü için büyük emek veren basın mensuplarımızı farklı bir ortamda misafir etmek istedik. Sizler gece-gündüz demeden sahadasınız. Bizim yaptığımız çalışmaların ve yaşanan sorunların kamuoyuna aktarılmasında en önemli köprüsünüz. Bu yüzden sizleri mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz.”

Gazeteciliğin zorlu bir meslek olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, ekonomik şartların basın emekçilerini de zorladığını belirterek, kurum olarak imkânlar ölçüsünde destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmasında depremde yaşamını yitiren basın mensuplarını da anan Çetinkaya, “Deprem şehidi olan basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Başkan Çetinkaya, 2025 yılında çiftçilerin karşılaştığı en büyük sorunun artan maliyetler olduğunu vurguladı:

“Mazot, gübre, tohum, ilaç ve enerji fiyatlarında yüzde 200-300’e varan artışlar yaşandı. Ancak ürün fiyatları aynı kaldı. Örneğin biber, 2024’te 13-14 liraydı, 2025’te de aynı fiyata satıldı.”

Kuraklık, don ve aşırı sıcaklar gibi doğal afetlerin de üreticiyi zorladığını belirten Çetinkaya, çiftçinin hem doğayla hem de maliyetlerle mücadele ettiğini söyledi.

Çiftçilerin finansmana erişimde büyük sıkıntı yaşadığını belirten Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bağ-Kur ve SGK borcu olan üreticilerimiz bankalardan ve tarım kredilerinden yararlanamıyor. Zaten zor durumda olan çiftçi, krediye ulaşamayınca üretimini sürdüremiyor. Bu borçların yapılandırılması şart.”

Başkan Çetinkaya, açıklamasını çiftçilere yönelik destek çağrısıyla tamamladı:

“Borçların yapılandırılması ve kredi erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor. Çiftçi üretmeye devam etmek istiyor ama mevcut şartlar altında çok zorlanıyor.”