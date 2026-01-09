AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda özellikle fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleriyle dikkat çeken kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, konut, çevre, imar ve özelleştirme alanlarında kapsamlı yenilikler öngörüyor.

Teklifin öne çıkan başlıklarından biri, site aidatlarının keyfi şekilde artırılmasının önüne geçilmesi oldu. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, site yöneticilerinin toplayacağı avans ve aidat tutarlarının kat malikleri kurulunun onayına bağlanması planlanıyor. Böylece aidat belirleme yetkisi yöneticilerden alınarak kat maliklerine verilecek.

Teklif kapsamında TOKİ’ye yönelik önemli kolaylıklar da yer alıyor. TOKİ sözleşmelerinde elektronik kimlik doğrulama mümkün hale gelirken, hak sahibinin vefatı halinde TOKİ’nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilmesine imkân tanınıyor. Ayrıca TOKİ, dava ve icra işlemlerinde bazı vergi ve harçlardan muaf tutulacak. Sosyal konut projelerinde sürecin hızlanması amacıyla devir ve acele kamulaştırma yetkileri de genişletiliyor.

Çevre Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle çevre danışmanlık firmaları ve yetkilendirilmiş kişilerin tanımları netleştiriliyor. Çevre yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ve firmalara yüksek idari para cezaları ile ceza puanı sistemi getiriliyor. Ceza puanı 200’e ulaşan firmaların yeterlik belgeleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.

İmar Kanunu’nda ise şantiye şeflerine kayıt tutma zorunluluğu getirilirken, yangın güvenliği denetimleri ve enerji kimlik belgesi uygulamalarına yönelik yeni yaptırımlar öngörülüyor. Kadastro ve özelleştirme mevzuatında yapılan değişikliklerle de taşınmaz işlemlerinde hukuki belirliliğin artırılması hedefleniyor.

Kanun teklifiyle, atıl durumdaki taşınmazların sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde kullanılması amaçlanırken, kentlerin daha planlı ve sağlıklı şekilde gelişmesi hedefleniyor.