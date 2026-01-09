10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gazeteciliğin; halkın haber alma hakkını teminat altına alan, şeffaf yönetim anlayışının en güçlü paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Toptaş mesajında, “Basın mensuplarımız, toplumun sesi olmanın yanı sıra kamu kurumları ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmaktadır. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla yapılan her çalışma, demokrasimizin ve toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine katkı sağlamaktadır” dedi.

“Hizmetlerimizin halkımıza anlatılmasında basınımızın çok önemli bir rolü var”

Onikişubat Belediyesi olarak ilçenin dört bir yanında yürütülen projelerin, yatırımların ve sosyal belediyecilik faaliyetlerinin vatandaşlara doğru ve eksiksiz şekilde ulaştırılmasında basının büyük emeği olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, şu ifadeleri kullandı:

“Altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden sosyal desteklere, kültür-sanattan spora kadar geniş bir alanda hayata geçirdiğimiz hizmetlerin hemşehrilerimize anlatılması, tanıtılması ve benimsenmesinde gazetecilerimizin katkısı son derece kıymetlidir. Sahada yapılan çalışmaları yakından takip eden, vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini kamuoyuna yansıtan basın mensuplarımız, hizmetlerimizin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesine de ışık tutmaktadır.”

“Yerel basınımız, şehrimizin hafızasıdır”

Yerel basının şehirlerin hafızası olduğuna dikkat çeken Başkan Toptaş, Onikişubat’ın gelişim sürecinin kayıt altına alınmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında gazetecilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, “İlçemizde atılan her adımın, yapılan her hizmetin kamuoyuna duyurulması, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızın da en önemli göstergelerinden biridir. Bu noktada yerel basınımızla kurduğumuz güçlü iletişimi çok önemsiyor, basın mensuplarımızı her zaman yol arkadaşı olarak görüyoruz” diye konuştu.

Zor şartlar altında, fedakârlıkla görev yapan tüm basın emekçilerine teşekkür eden Başkan Toptaş, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan; halkımızın haber alma hakkı için emek veren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, başta Onikişubat’ta görev yapan basın emekçilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.”