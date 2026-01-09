UGİYAD Genel Başkanı İsmail Koyuncu öncülüğünde gerçekleştirilen program, gazetecilik mesleğine emek vermiş basın mensupları ile deprem şehitleri ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerin ruhları için tertiplendi. Mevlid-i Şerif, 8 Ocak 2026 Perşembe günü yatsı namazının ardından Zekeriya Tanrıverdi Camii’nde okutuldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu ve şehitler ile ebediyete irtihal eden basın emekçileri için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıktı.

Programda konuşan UGİYAD Genel Başkanı İsmail Koyuncu, gazetecilik mesleğinin toplum için taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek, basın emekçilerinin zor şartlar altında büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını vurguladı. Koyuncu ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşları ve şehitleri rahmetle anmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Mevlid-i Şerif programı, yapılan duaların ardından sona ererken, katılımcılar tarafından anlamlı ve takdire şayan bir organizasyon olarak değerlendirildi. UGİYAD’ın düzenlediği bu programla, hem gazetecilere hem de aziz şehitlere duyulan vefa bir kez daha güçlü şekilde ortaya konuldu.