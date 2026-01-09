Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Ocak 2025 tarihinde yapılan çalışmalarda, 14,14 gram esrar maddesi ile satışı yetkili makamların iznine tabi 8 adet sentetik hap ele geçirildi. Ekipler, 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri devam operasyonunda ise 176 adet satışı izne tabi sentetik ecza hap ele geçirdi. Olaylarla ilgili adli mercilere sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla S.K., 6 Ocak 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.