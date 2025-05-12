AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç,İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen programda, parkta bulunan kadınlara karanfil dağıtılarak Anneler Günü kutlandı.

Etkinlikte, anneliğin toplumsal yapının temel taşlarından biri olduğu vurgulandı.

Kadınların hem aile içindeki hem de toplumdaki rolüne dikkat çekilirken, Anneler Günü’nün, bu fedakârlıkların hatırlanması açısından önemli bir gün olduğu ifade edildi.