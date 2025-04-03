Gözlemlere göre, alışveriş yapmayan bireylerin bile çarşılarda oluşturduğu yoğunluk, ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğramadığını gösteriyor. Bazı vatandaşlar ise Özgür Özel’in çağrısını esprili bir dille “Boykota devam” şeklinde yorumlayarak, boykotun etkisiz kaldığını ortaya koydu. Türkiye genelinde alışveriş yoğunluğunun artması, boykot çağrısının yetersiz kaldığını ve ekonomik yaşamın normal seyrinde devam ettiğini kanıtlar nitelikte. Esnafların desteklediği bu canlılık, yerel ekonomiye verilen değerin ve vatandaşların bilinçli tüketiminin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.