Kahramanmaraş’ta Anneler Günü, duygusal anlara ve sıcak görüntülere sahne oldu. Aksu Haber mikrofonlarını uzattığımız vatandaşlar, her yaştan kişiyle annelerine olan sevgilerini içtenlikle paylaştı.

Şehir merkezinde artan alışveriş yoğunluğu ve hediye telaşı dikkat çekerken, Anneler Günü sadece hediyelerle değil, sevgi dolu sözlerle de kutlandı. Vatandaşlar, bu özel gün vesilesiyle annelerine olan minnettarlıklarını dile getirirken, kimi duygulandı, kimi ise tebessüm ettirdi.

Mikrofonlarımıza konuşan minikler ise annelerine olan sevgilerini masum ve içten ifadelerle anlattı. Küçük kalplerden yükselen sevgi dolu sözler, izleyenlerin yüreğine dokundu.

Kahramanmaraş’ta Anneler Günü, hem duyguların hem de sevginin dili oldu. Şehir genelinde hissedilen bu özel atmosfer, annelere verilen değerin en güzel yansımasıydı.