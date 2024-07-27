Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan tır, narlı mevkiinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü dumanları fark etmesiyle aracını sağa çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle tır, tamamen yanmaktan kurtarıldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar oluştu.

Ayrıca Göksun ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde bir kamyonette yaşanan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yine itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının çevreye sıçramasın önüne geçti.

Yetkililer, sürücüleri yaz aylarında araçlarının bakımlarını ihmal etmemeleri noktasında uyararak, daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.