Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Göllühüyük Mahallesi kırsalında iş insanı A.D.B. (75) ile M.G. (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

M.G. ile olay yerinde bulunan E.T, silahla yaralandı.

Türkoğlu Kemal Beyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, M.G'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Jandarma, olay yerinden kaçan A.D.B’nin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)