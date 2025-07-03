Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın vakaları da peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Hürriyet Mahallesi’nde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yine Yavuz Selim Mahallesi 80. Cadde üzerinde meydana gelen atık yangını ise büyümeden kontrol altına alındı. Alevlerin geri dönüşüm tesisine sıçraması son anda önlendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, artan yangın riskine karşı teyakkuzda kalmaya devam ederken, can ve mal kaybının önlenmesi adına müdahalelerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olmaya çağırdı.