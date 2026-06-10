Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ile “Hırsızlık” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda ise 3,53 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 331 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik yürütülen adli süreç kapsamında mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.