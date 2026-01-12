Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda hazırlanmış yemeklere erişimi sağlanıyor.

Uygulama mutfağında görev yapan 3 alan öğretmeni rehberliğinde 51 öğrenci, okul çağındaki bireylerin beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak menülerin hazırlanmasında ve üretim sürecinde aktif rol alıyor.

Hazırlanan yemekler; Elbistan ilçesinin 12 merkez ve 18 kırsal mahallesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki okullara, uygun taşıma ve muhafaza koşulları sağlanarak ulaştırılıyor. Bu sayede günlük 1.615 öğrenci sıcak ve güvenli öğle yemeği hizmetinden faydalanıyor.

Yemek üretim süreci, öğrencilerin mesleki gelişimine de önemli katkı sağlıyor. Alan öğrencileri uygulamalı çalışmalarla üretim, hijyen, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi mesleki becerilerini geliştirme imkânı buluyor.

Çalışma kapsamında yürütülen faaliyetler, okulun döner sermaye işletmesine de önemli katkı sağladı. 2025 yılı itibarıyla döner sermaye cirosu 19 Milyon Türk Lirasına ulaştı. Bu yönüyle uygulama, hem sosyal sorumluluk hem de mesleki eğitimde sürdürülebilir ve örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Elbistan Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin sağlıklı beslenmesini destekleyen, mesleki eğitimi güçlendiren ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayan örnek uygulamalarını sürdürüyor.