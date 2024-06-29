Duygusal anların da yaşandığı uğurlama sırasında, kimi anneler, askere gidecek çocuklarına sarılıp uzun süre ağladı, kimileri de askere gidecek gençlerle fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştirdi.

Asker adaylarını taşıyan otobüsler ise otogar çıkışında durdurulup İstiklal Marşı okunduktan sonra gönderildi.

Uğurlamada ayrıca asker adaylarını "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla havaya atan gençler, Arkadaşlarını uğurlamanın gururunu yaşadı.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak, Tüm Askerlerimize hayırlı teskereler diliyoruz

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt