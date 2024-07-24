Hayrat Yardım Vakfı Şehrin çeşitli noktalarında kurulan aşure kazanları ile vatandaşları bu bereketli ayın manevi atmosferinde bir araya getirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Öncülüğünde Kahramanmaraş halkı aşure gününde buluşarak, bu geleneksel lezzeti paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş’ta Birlik ve beraberliği simgelemek, Bereketi ve paylaşmayı hatırlatmaya yönelik Aşure dağıtımı yapan Sakarya fırını da, aşure ikramında bulundu.

Yüzlerce kişilik dev kazanlarda pişirilen aşureler, etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte, aşure yapımında emeği geçen gönüllüler, bu anlamlı hayra ortak olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Muharrem ayı boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek olan aşure dağıtımları, şehrin dört bir yanında sürecek.

Vatandaşlar, aşure gününde bir araya gelerek bu bereketli ve manevi ayı coşkuyla kutlamaya devam edecekler.

Aşure günü, İslam geleneğinde farklı kültürlerden ve inançlardan gelen malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir tatlı olarak bilinir.

Bu özellik, aşurenin kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajını güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkar.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)