Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir bal üreticisinin kovanlarına ayı saldırması sonucu 10 kovan kullanılamaz hale geldi,

Kahramanmaraş’ta Kavurucu Sıcaklar: Öğle Saatlerinde 37 Dereceyi Görecek!
Üretici yaklaşık 100 bin lira zarar uğradı. Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi Engizek Yaylası’nda meydana geldi.

Bal sağım döneminde yaşanan saldırıda, ayı üreticiye ait arı kovanlarını parçaladı ve balları yedi.

Kovanların tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yaşanan olay, bölgede arıcılık yapan üreticilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olarak dikkat çekiyor.