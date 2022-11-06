Mikro özelliğe sahip havzada yetişen ayvalar, ekolojik koşullara bağlı olarak kalite açısından oldukça yüksek özelliğe sahip.

Ortalama ağırlığı 400–600 gr arasında oluşan ayvaların bölgede yetişen ağırlıklı çeşidi ise eşme. Bu bölgede üretilen ayvalar kalitesi nedeniyle ulusal düzeydeki tüccarların beğenisini kazanarak hasat sezonu süresince büyük talep görüyor. Bu durum çiftçileri de oldukça memnun ediyor. Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ayva 10 ülkeye ihraç ediliyor. Yaklaşık 2 bin dönüm arazide yetiştirilen üründen yılda 10 bin ton rekolte elde ediliyor.