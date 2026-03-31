Doğal su kaynaklarının korunması ve su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla alınan karar kapsamında, 1 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasında balık avcılığı durduruldu.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle sazan ve yayın balığı avcılığının yasaklandığı belirtilirken, baraj gölleri, göletler ve akarsularda hiçbir şekilde avlanmaya izin verilmeyeceği ifade edildi.

Yasak süresince avlanan su ürünlerinin satışı, nakli ve işlenmesi de yasak kapsamına alındı. Mevcut stokların 24 saat içinde yetkililere bildirilmesi gerekirken, yasağın başlamasından önce avlanan ürünlerin ise en geç 7 gün içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Yetkililer, kurallara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari ve cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

Doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su kaynaklarının bırakılması için vatandaşların duyarlı olması istenirken, yasağın etkin bir şekilde uygulanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.