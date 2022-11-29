Türkoğlu ilçesi Gavur Gölü havzasına bağlı kanalda yaşanan balık ölümleriyle ilgili Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Bölgede yapılan araştırma ve incelemede kuraklık nedeniyle deşarj kanalında yeterli su olmaması nedeniyle balıkların oksijen yetersizliği nedeniyle öldüklerini tespit eden ekipler, kanala su takviyesine başladığı öğrenildi.

Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü 201. Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu kanala su takviyesi yapılarak balık ölümlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.