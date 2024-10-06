Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki yabancı uyruklu Halit Halebi, gece balık avlamak amacıyla 46 MA 9162 plakalı otomobiliyle İsmailli Mahallesi'ndeki baraj gölü kenarına gitti. Halebi'nin aracının, henüz belirlenemeyen bir nedenle göle düştüğü öğrenildi.

Halebi'nin eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, göletteki otomobilden Halebi'yi çıkardı, ancak yapılan kontrolde genç çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Halebi'nin cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu