Olay, Kılavuzlu Barajı çevresindeki akarsu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmak için bölgeye giden bir vatandaş, suların yükselmesiyle güvenli bir şekilde karaya çıkamayarak mahsur kaldı. Kendi imkânlarıyla kurtulamayacağını anlayan balıkçı, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, bot kullanarak mahsur kalan balıkçıyı bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen balıkçı, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler bölgeyi kontrol altına aldı.