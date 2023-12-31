Kahramanmaraş’ta yeni yıl öncesi Baraj doluluk oranlarında düşüş yaşandı. Kahramanmaraş'ta küresel ısınmanın etkileri baraj doluluk oranlarıyla belirginleşiyor. 2023'te Ayvalı Barajı'ndaki durum vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

Kahramanmaraş'ta 2024 yılına girerken Ayvalı Barajı'ndaki doluluk oranlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Vatandaşlar arasında su kaynaklarındaki azalmanın yeni yıla girerken endişe yaratmasıyla birlikte iklim değişikliği etkileri gündemde.

Baraj doluluk oranlarındaki düşüş, özellikle su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip.

Yetkililer, su kaynaklarıyla ilgili önlemleri artırma ve su tasarrufu konusunda farkındalık yaratma çabalarını sürdürüyor. Kahramanmaraşlılar arasında su kullanımının bilinçli bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir su politikalarının hayata geçirilmesi için çağrılar yapmaya devam ediyor.