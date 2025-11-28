28 Kasım 1919’da Fransız bayrağının Kahramanmaraş Kalesi’ne çekilmesi üzerine Avukat Mehmet Ali Kısakürek, halka birlik çağrısı yapan beyannameler yayımladı. Cuma vakti Ulucami önünde toplanan kalabalık, Rıdvan Hoca’nın “Hür olmayan beldede Cuma namazı kılınmaz” sözleri ve Şeyh Ali Sezai Efendi’nin fetvasıyla harekete geçti.

Maraşlılar, minberdeki Türk sancağıyla kaleye yürüyerek Fransız bayrağını indirip Türk bayrağını yeniden göndere çekti. Ardından hükümet binasına geçerek işgale tepkilerini gösterdi. Olay, dönemin basınında geniş yankı uyandırmış ve Fransız yönetiminde görev değişikliklerine yol açmıştı.

Bayrak Olayı, Kahramanmaraş halkının iradesini ortaya koyan ve Milli Mücadele’ye güç veren tarihi bir dönüm noktası olarak anılmaya devam ediyor.