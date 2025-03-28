Rengârenk ayakkabılar tezgâhlardaki yerini alırken, vatandaşlar bayram alışverişi için çarşıya akın ediyor.

Esnaf, her yaştan müşteriye hitap eden ürünleriyle bayram hazırlıklarına katkı sunuyor.

Ayakkabı satıcıları ise bayram arifesinde oluşabilecek yoğunluğa ve yanlış tercihlere karşı uyarıyor.

Son günlerde telaşla alınan ayakkabıların hem kalite hem de konfor açısından sorun yaratabileceğini belirten esnaf, “Ayakkabılarınızı son güne bırakmadan, 3-4 gün öncesinden alın. Denemeye ve rahatlığını test etmeye vaktiniz olsun,” diyerek vatandaşlara tavsiyede bulundu.

Bayrama sayılı günler kala çarşıdaki hareketlilik daha da artması bekleniyor.