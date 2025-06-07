Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için hem havadan hem karadan yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tatili süresince Kahramanmaraş-Adana, Kahramanmaraş-Kayseri ve Kahramanmaraş-Malatya kara yolları başta olmak üzere kent genelinde 16 farklı noktada uygulama yapan ekipler, sürücüleri hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve alkol denetimi konularında kontrol ediyor.

Denetimlerin bayram süresince aralıksız devam edeceğini belirten yetkililer, sürücüleri dikkatli ve kurallara uygun davranmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, bayramın kazasız ve huzurlu geçmesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.