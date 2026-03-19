Bayramda Kahramanmaraş’ta Yağış Etkili Olacak

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı boyunca hava koşulları vatandaşların planlarını doğrudan etkileyecek. 20-21-22 Mart tarihlerini kapsayan tahminlere göre şehirde üç gün boyunca yağışlı hava hakim olacak.

Uzmanlar, özellikle bayram ziyaretleri ve mezarlık ziyaretleri için dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

1. Gün: Sağanak Yağışla Başlıyor

Bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü Kahramanmaraş’ta sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 9°C

En yüksek sıcaklık: 15°C

Nem oranı: %60 - %95

Günün genelinde aralıklarla yağış görülmesi beklenirken, hava serin ve nemli olacak.

2. Gün: Kuvvetli Yağış Uyarısı

Bayramın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi günü ise yağışların şiddetini artırması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 9°C

En yüksek sıcaklık: 13°C

Nem oranı: %71 - %95

Meteoroloji verilerine göre bu gün kuvvetli sağanak yağış öne çıkıyor. Yetkililer, ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

3. Gün: Yağış Devam Ediyor

Bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek.

En düşük sıcaklık: 9°C

En yüksek sıcaklık: 14°C

Nem oranı: %59 - %96

Yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarı

Uzmanlar, bayram süresince dışarı çıkacak vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

👉 Şemsiye bulundurun

👉 Trafikte dikkatli olun

👉 Kaygan zeminlere karşı tedbir alın

👉 Ani yağışlara karşı hazırlıklı olun

Bayram Planı Yapacaklar Dikkat

Kahramanmaraş’ta bayram boyunca açık hava planı yapacak vatandaşların hava durumunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Özellikle ikinci gün beklenen kuvvetli yağış, planları etkileyebilir.