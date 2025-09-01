Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, O.T. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Saldırıda yaralanan O.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis Soruşturma Başlattı

Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.