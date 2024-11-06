Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Başkonuş Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 06 AS 3950 plakalı araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangın riski ve güvenlik için gerekli önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri olası bir yangına karşı hazırlıklı beklerken, polis ekipleri trafiğin güvenli akışını sağladı.

Polis, kazaya dair soruşturma başlatarak kaçan sürücüyü tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çarpma sonucunda aydınlatma direğinde ve araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, bu tür kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına riayet edilmesi ve dikkatli sürüş yapılması konusunda vatandaşlara bir kez daha uyarıda bulundu.