Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, çiğ köftenin yanında kullanılan sosun bulaşık deterjanı kabından müşterilere servis edildiği görüldü.
Paylaşılan videoda kullanılan deterjan ambalajı, vatandaşların büyük tepkisine neden olurken; son dönemde artan gıda zehirlenmeleri ve yetersiz hijyen uygulamaları nedeniyle olay, yeme-içme sektöründeki denetim eksikleri tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Kahramanmaraş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından işletmede birden fazla hijyen ihlali tespit edildi. Kurallara aykırı uygulamalar nedeniyle çiğ köfteciye işlem yapılarak iş yeri mühürlendi.
Yetkililer, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere karşı denetimlerin artırılarak devam edeceğini belirtti.