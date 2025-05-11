Kahramanmaraş’ta yaşanan ilginç bir hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Göllü Mahallesi Tatil Evleri mevkiindeki bağ evlerinde meydana geldi.

Gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bağ evlerinin bahçelerine girerek biber fidelerini çaldı. Hırsızın rahat tavırlarla fideleri topladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın el feneri yardımıyla bahçeyi gezdiği ve fide söktüğü net bir şekilde görülüyor.

Ev sahipleri sabah saatlerinde bahçelerine geldiklerinde fidelerin yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlar ise bu garip hırsızlık karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yetkililer, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.