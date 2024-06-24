Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir grup genç, bisikletleriyle anlamlı bir protesto gerçekleştirdi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde başlayan etkinlik, Üngüt Mahallesi'nde son buldu. Yaklaşık 25 kilometre pedal çeviren gençler, Filistin bayraklarıyla siyonist İsrail rejiminin katliamını kınadı.

Kahramanmaraş'ta gençler, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı protesto düzenlemek amacıyla bir araya geldi. Necip Fazıl Kültür Merkezi önünden başlayan etkinlik, Üngüt Mahallesi'nde son buldu. Yaklaşık 25 kilometre boyunca pedal çeviren gençler, bisikletlerinin önlerine astıkları Filistin bayraklarıyla birlikte İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadı. Etkinlik sırasında Filistin lehine ve İsrail aleyhine sloganlar atan gençler, Filistin-Gazze'deki zulmün sona ermesine kadar bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirttiler.