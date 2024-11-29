Onikişubat Belediyesi, her alanda yürüttüğü çalışmalarla ilçenin güçlü bir altyapıya kavuşmasını sağlarken, turizmde de sürdürülebilir kalkınma için öncü adımlar atmaya devam ediyor.

Sorumluluk anlayışıyla rutin belediyecilik hizmetlerinin ötesine geçen Hanifi Toptaş liderliğindeki Onikişubat Belediyesi, ilçeyi daha yaşanabilir, modern ve örnek bir konuma taşımak için önemli projelere ev sahipliği yapıyor.

Bu projelerden bir tanesi ise Bölgesel Kalkınma Odaklı Kahramanmaraş Turizm Çalıştayı oldu.

Necip fazıl kısakürek kültür merkezinde çalıştayın protokol konuşmaları bölümü onikişubat belediye başkanı hanifi toptaş’ın açılış konuşması ile başladı.

Başkan toptaş konuşmasında Kahramanmaraş’ın çok büyük bir turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekerek bu tür çalıştayların bu potansiyeli ortaya çıkaracağına dikkat çekti.