23 Mayıs 2025 Cuma günü Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak yazı aratmayan bir gün yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çeşitli hava durumu kaynaklarına göre, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 34°C'ye kadar ulaşacak. Günün en düşük sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Havanın az bulutlu olması ve yağış beklenmemesi, güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Bu sıcaklık değerleri, Kahramanmaraş için Mayıs ayı ortalamalarının üzerinde. Genellikle Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları 23°C civarında olurken, 23 Mayıs'ta beklenen 34°C'lik sıcaklık, vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Günlük Hava Durumu Özeti:

Tarih: 23 Mayıs 2025, Cuma

Hava Durumu: Az bulutlu, güneşli

En Yüksek Sıcaklık: 34°C

En Düşük Sıcaklık: 18°C

Yağış İhtimali: Düşük

Rüzgar: Hafif esinti

Vatandaşlara Öneriler:

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların güneş çarpmasına karşı önlem almaları önemlidir. Güneş kremi kullanımı, şapka ve açık renkli giysiler tercih edilmesi, bol su tüketimi gibi önlemlerle sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da bu sıcaklıklara karşı önlem almaları, sulama saatlerini ayarlamaları ve hayvanların serin ortamlarda bulunmasını sağlamaları önerilir.

Kahramanmaraş'ta 23 Mayıs 2025 tarihinde hava durumu, yaz aylarını aratmayan sıcaklıklarla geçecek. Vatandaşların bu duruma uygun şekilde planlarını yapmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.