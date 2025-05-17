Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar ve şehri ziyaret etmeyi planlayanlar için 17 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu tahmini belli oldu. Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta yarın güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak.

Kahramanmaraş Hava Durumu (17 Mayıs 2025): Güneşli ve Sıcak

Yarın Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 33°C’ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklığın 15°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir gökyüzü hâkim olacak. Herhangi bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Güneşli Hava Dışarı Çıkmak İçin Uygun

Güneşli ve sıcak hava, dış mekan etkinlikleri için elverişli bir ortam sunacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunacak vatandaşların güneş kremi kullanmaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğini belirtiyor.

Kahramanmaraş Günlük Hava Durumu Takibi

Kahramanmaraş hava durumu ile ilgili en güncel bilgiler için meteoroloji kaynaklarını ve günlük hava tahmini haberlerini takip etmeyi unutmayın. Şehirde hava koşullarının önümüzdeki günlerde de sıcak seyretmesi bekleniyor.

