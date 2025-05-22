Bu serin hava, Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin biraz altında seyrediyor. Mayıs ayında ortalama maksimum sıcaklıklar 23°C civarındayken, 22 Mayıs'ta beklenen maksimum sıcaklık 22°C olarak öngörülüyor.

Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının artması bekleniyor, ancak genel olarak serin bir gün geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların, serin havanın etkilerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir. Ayrıca, dışarıda vakit geçirecek olanların hafif giysiler tercih etmeleri ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almaları tavsiye edilir.

Kahramanmaraş'ta 22 Mayıs 2025 tarihinde hava durumu, serin ve az bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Vatandaşların bu duruma uygun şekilde planlarını yapmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.