Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre Kahramanmaraş’ta yaz sıcaklıkları etkisini artırıyor. Kent genelinde hafta boyunca sıcak havanın etkili olması beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının ise 19 ila 20 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Sıcak Hava Etkisini Artırıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre Kahramanmaraş’ta yaz sıcaklıkları etkisini artırıyor.

Kent genelinde hafta boyunca sıcak havanın etkili olması beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının ise 19 ila 20 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Haftanın En Sıcak Günleri Pazartesi ve Cuma

Tahminlere göre 8 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselirken, nem oranının yüzde 89 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

12 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın yeniden 35 dereceye çıkacağı tahmin edilirken, kentte sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Salı Günü Sağanak Bekleniyor

9 Haziran Salı günü Kahramanmaraş’ta yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışa rağmen hava sıcaklığının 35 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Haftanın diğer günlerinde ise parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.

Uzmanlardan Sıcak Hava Uyarısı

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak sıcak havaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini vurgulayarak bol sıvı tüketilmesi çağrısında bulundu.

8 Haziran Pazartesi

9 Haziran Salı

10 Haziran Çarşamba

11 Haziran Perşembe

12 Haziran Cuma