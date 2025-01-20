Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şazi Bey Mahallesi'ndeki bir kuruma ait depodan 642 adet cep telefonunun çalındığı olayla ilgili başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, çalıntı olduğu tespit edilen 55 cep telefonuna el konularak kurum yetkilisine teslim edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, olaya karıştığı belirlenen 25 kişiye "Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi" suçundan işlem yapıldı. Bu kişiler serbest bırakılırken, şüpheli olarak gözaltına alınan E.G., M.O.K.C., Y.K., O.G., O.B., A.K. ve A.Y. adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.