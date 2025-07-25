Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Pazarcık Yolunda Can Pazarı!

Olay, şehir merkezinden Pazarcık istikametine giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakaları öğrenilemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola fırladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün kimliği ve kazanın kesin nedeni araştırılıyor.