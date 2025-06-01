Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşlar arasında panik yaratırken, yaşanan anlar adeta can pazarına dönüştü.

Otomobilin Çarptığı Yaya Metrelerce Havaya Savruldu

Henüz kimliği belirlenemeyen yaya, kazanın etkisiyle metrelerce havaya savrulduğu iddia edildi. Kanlar içinde kalan kazazede için olay yerinde hayat kurtarma çabaları başladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak kalp masajına başladı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı vatandaşı olay yerinde ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın oluş şekli yapılacak soruşturmanın ardından netleşecek.