Geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılık olan mahallede bulunan 12 ekmek fırınında çalışan kadınlar, bölgenin ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Fırınlarda hazırlanan ekmeklerin tanesi 4 liradan satışa sunulurken, yaz mevsiminde artan nüfus ve ilçeler arası yolculuk yapan vatandaşlar ilk tercihi arasında yer alıyor.

Çökelekli, patatesli, peynirli, yumurtalı, yağlı, baskılı ve normal pide gibi çeşitli ekmek türleri üreten kadınlar, üçüncü kuşak fırın işletmecisi olarak görevlerini gelecek nesillere aktarıyor.

Çeçen ekmeği üreticisi Yazgülü Erdoğan, “Fırın çalıştırıyorum. Bu kendi kültürümüz, Çeçenistan, Kafkasya’dan gelme atalarımız dedelerimiz. Onlardan miras akalan kültürü devam ettiriyoruz” dedi.

12 yıldır fırın işleten Rahime Cura ise, “Bu fırını işletiyorum, Çardak fırını. Çardak ekmeği çıkartıyoruz. 11 yıldır yapıyorum bu işi. Geçim kaynağımız.” diye konuştu.