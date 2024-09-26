Paribu'nun Türkiye'deki spor kültürünü geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla 2021 yılında kurduğu Team Paribu ve İhtiyaç Haritası'nın birlikte yürüttüğü "Team Paribu Seninle" projesi, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrasında deprem bölgesi odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Team Paribu, İhtiyaç Haritası ve Eda Erdem kaptanlığında Team Paribu sporcularının da katkısıyla deprem bölgesinde bulunan çocuk ve gençlerin sporla iyileşmesine yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral, Team Paribu sporcularından Eda Erdem ve Nafia Kuş ile İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan'ın katılımıyla İhtiyaç Haritası Kahramanmaraş Konteyner Kenti'nde inşa edilen Kahramanmaraş Team Paribu Spor Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Daha önce bu yaklaşımla hayata geçen "Team Paribu Seninle Spor Alanları" projesi kapsamında deprem bölgesindeki ilk spor alanı Hatay’da inşa edilmişti.

Bu proje sayesinde Hatay'da inşa edilen Team Paribu Spor Alanı'nda olduğu gibi Kahramanmaraş'taki Team Paribu Spor Alanı'nda da 6-18 yaş arası yaklaşık 250 çocuk ve genç antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı yakalayacak ve yetenekli oldukları branşı keşfedip kendilerini geliştirebilecek. İlerleyen dönemlerde Team Paribu sporcuları da alana ziyaretlerini devam ettirecek.

Team Paribu Spor Alanı'nın açılışı öncesinde, Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral, Team Paribu Kaptanı Eda Erdem, Nafia Kuş ve İhtiyaç Haritası'ndan Esra Arslan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Salonu'nda çocuk ve gençlerle bir araya geldi. Ardından çocuk ve gençler, Eda Erdem, Nafia Kuş ve proje antrenörleri eşliğinde alanda ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral, Team Paribu ve İhtiyaç Haritası işbirliğinde İhtiyaç Haritası Kahramanmaraş Konteyner Kenti'nde açılan spor alanı ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti:

"Depremin üzerinden 1,5 sene geçti ve Paribu, bölgeye ve bölgedeki insanların ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda destek sağlayacağı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Team Paribu ve İhtiyaç Haritası ile birlikte yürütülen Team Paribu Seninle projesi kapsamında Hatay'daki spor alanının ardından bugün Kahramanmaraş'ta ikinci spor alanımızın açılışını gerçekleştirmekten ötürü mutluluk duyuyoruz. İlerleyen dönemlerde de depremden etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaya devam edeceğiz.

Deprem bölgesindeki çocuk ve gençlerimizin sportif faaliyetlerine devam etmesi bizim için çok önemli. Daha sıhhatli ve sağlıklı bir nesil yetişmesi için bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bir spor alanını yapmak dışında bunun sürdürülebilirliği daha önemli. Bunu sağlamak adına Kahramanmaraş'ta antrenörler eşliğinde konteyner kentlerde bulunan tüm öğrencilere hizmet vermesini sağlayacağız. Hatay'da bunu başardık, Kahramanmaraş'ta da başaracağımıza inanıyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza rol model olan başarılı sporcularımız da projeye destek veriyorlar. Böyle kıymetli sporcularımızın çocuklarımız nezdinde çok önemli yeri var. Bu vesileyle çok daha hızlı iletişim kuruyoruz çocuklarımız spora olabildiğince fazla yönelebiliyor. Bunu görmek bizim için oldukça özel ve güzel."

- Team Paribu hakkında

Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu tarafından kurulan Team Paribu, milli sporcuları desteklemeyi ve geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak bireysel spor branşlarına destek veren Team Paribu, Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporculardan oluşuyor. Team Paribu Mentor programıyla sporcuların kendi branşlarındaki gençlere tecrübelerini aktarması için zemin oluştururken, Team Paribu Seninle projesi ile daha çok genci sporla buluşturabilmek amacıyla okulların spor ekipmanı ihtiyacını karşılıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu