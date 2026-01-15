Toplumun tüm kesimlerine dokunan hizmetlerini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim almasına katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha başlatıyor. Bu kapsamda Onikişubat Piri Reis Mahallesi’ne kazandırılacak Çocuk Gündüz Bakım Evi Projesi için ilk adım atılıyor.

Projenin yapım işi ihalesi, 22 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhale süreci, Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Çocukların Fiziksel ve Sosyal Gelişimlerine Katkı Sağlayacak

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde yapım çalışmalarına başlanacak olan proje, bin 400 metrekarelik alanda inşa edilecek. 3 katlı olarak planlanan Gündüz Bakım Evi; çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak modern donatılarıyla dikkat çekiyor.

Tesis bünyesinde; faaliyet ve oyun odaları, uyku odaları, rehberlik odası, destek eğitim odası, yemekhane ve mutfak yer alacak. Ayrıca çocukların açık alanlarda güvenle vakit geçirebilmesi için bahçe ve çocuk oyun alanları da projede bulunacak. Modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin, özellikle çalışan aileler için önemli bir ihtiyaca cevap vermesi hedefleniyor.

“Çocuklarımızın Güvenle Büyüyebileceği Alanlar Oluşturuyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana insan odaklı, özellikle de çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Piri Reis Mahallemize kazandıracağımız Çocuk Gündüz Bakım Evi, çalışan ebeveynlerimiz için önemli bir ihtiyaçtı. Bu tesisle birlikte çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda gelişimlerini destekleyeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her ayrıntının düşünüldüğü, modern ve donanımlı bir bakım evi inşa ediyoruz. İhale sürecinin ardından hızlıca yapım aşamasına geçerek bu önemli yatırımı en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İnşallah bu tesislerimizin sayısını daha da artıracağız. Çocuk Gündüz Bakım Evi’mizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.