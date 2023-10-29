Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda düzenlenen törende Ünlüer, Güngör ve Terzioğlu, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Ünlüer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutladıklarını söyledi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sergilendiği program geçit töreniyle sona erdi.