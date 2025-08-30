Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş valisi Mükkerrem Ünlüer, büyük zaferin 103. Yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleştirilen törende, Vali ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel Ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamlayarak bayramlarını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunması, halk oyunları gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Programa Vali Mükerrem Ünlüer, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, AK Parti ve MHP Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Zuhal Karakoç Dora Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti İl Başkanı Av. Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.