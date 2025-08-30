Kahramanmaraş'ta da Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törende Vali Mükerrem ünlüer, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel il emniyet müdürlüğü önündeki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Vali ünlüer ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali ünlüer burada yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın 103. Yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.