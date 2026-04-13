Kahramanmaraş’ta dağ keçileri yerleşim alanına kadar indi. Onikişubat ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi Çetintaş mevkiinde sabah saatlerinde görülen yaban keçileri, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan doğal su kaynakları ve besin imkanlarının etkisiyle dağ keçilerinin mahalleye kadar indiği öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde keçilerin, fırın çevresine bırakılan tuzu yaladığı ve ağaçların yeni sürgünleriyle beslendiği görüldü.

Mahalle sakinleri, bölgede zaman zaman birden fazla sürü halinde dağ keçisi görüldüğünü belirtti. Yaban hayvanlarının genellikle zararsız olduğunu ifade eden vatandaşlar, bu durumun doğayla iç içe yaşamın bir parçası olduğunu dile getirdi.

Yetkililer ise yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.