Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma güçlerinin yürüttüğü operasyonda toplamda 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını ifade etti.

Bakan, "Tüm terör odaklarına karşı 'Terörü kaynağında yok etme' stratejisiyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilmiş olup, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları tarafından yürütüldü.

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sırasında örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Kahraman polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.